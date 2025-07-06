Financial Times: Вступление Молдовы в ЕС зависит от судьбы Украины 2 6.07.2025, 19:17

Дания обещает добиваться начала переговоров для обеих стран.

Президент Молдовы Майя Санду проводит саммит с руководством ЕС в Кишиневе. Цель встречи — напомнить Брюсселю, почему ее страна заслуживает членства в Евросоюзе, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Молдова начала переговоры о вступлении в ЕС вместе с Украиной в прошлом году на фоне усиления агрессии со стороны России. Каждое последующее решение в процессе расширения требует единогласного одобрения всех стран-членов ЕС.

Сторонники интеграции Молдовы обеспокоены тем, что блокировка Венгрией украинской заявки и неофициальная «связка» обеих стран может несправедливо тормозить продвижение Кишинева.

Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Евросовета Антониу Кошта рассматривается как способ подчеркнуть собственные заслуги Молдовы.

«Этот саммит — четкий сигнал доверия ЕС к Молдове и ценности расширения для всего сообщества», — заявила министр по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов.

Дания, занявшая пост председателя ЕС на ближайшие шесть месяцев, пообещала добиться прогресса в переговорах по Украине и Молдове.

«Мы не можем позволить себе остановить процесс расширения. Это вопрос безопасности и стабильности в Европе», — сказала министр по делам Европы Дании Мари Бьерре.

По ее словам, Копенгаген будет добиваться начала переговоров для обеих стран. Бьерре также отметила готовность оказать давление на Венгрию, единственную страну, блокирующую процесс.

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