«На большее у россиян нет сил» 2 6.07.2025, 19:36

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Российские чиновники открыто говорят, что экономика истощена.

Понимают ли россияне, что в экономических проблемах, которые начались в их стране, виноват Путин.

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к доктору социологии, директору украинского Института конфликтологии и анализа России (ИКАР) Александру Шульге:

— Знаете, да. Как ни странно, логическая связь есть. В начале года мы задали вопрос — не напрямую: «Вы понимаете, что Путин довел страну до такого?», — так нельзя с методологической и безопасной точек зрения. Мы спрашивали иначе: «Какие приоритеты должны быть у президента?» Большинство россиян ответили — завершение войны.

Это понимают и чиновники. Они открыто говорят, что российская экономика истощена и не может дальше вести войну. Сказать это прямо они не могут, но все очевидно. Пока идет война, улучшить ситуацию невозможно.

Россияне понимают: решить социально-экономические проблемы нельзя, пока продолжается война. Это уже консенсус — и в элите, и в обществе. Причина не устранена, а лечат симптомы. Боль лишь пытаются притупить.

Кремль всеми силами старается минимизировать последствия — и санкций, и самой войны. Мы видим, как все ресурсы, все активы Кремля пущены ва-банк. Никто не думает о репутации. Виктор Орбан, например, уже почти дословно повторяет риторику Москвы. Порой даже неясно, кто говорит — российский чиновник или венгерский премьер. Я не знаю, какими должны быть суммы взяток, чтобы он так говорил, но его активность — важный индикатор: России нужны не только отсутствие новых санкций, но и снятие старых.

Сейчас все усилия Кремля — экономические, политические, дипломатические — направлены на то, чтобы как можно дольше растянуть войну, не решая ее первопричину. Время от времени появляются публикации: «еще повоюем до конца года, а потом за стол переговоров». Видимо, на большее сил у них не хватает.

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