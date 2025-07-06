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Bild рассказала о тайной просьбе Украины к Германии

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  • 6.07.2025, 19:59
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Bild рассказала о тайной просьбе Украины к Германии

Киев передал «секретный список».

СМИ обнародовали «секретный список» вооружения, которое Украина якобы попросила у Германии. Как пишет издание BILD, украинские военные чиновники передали его немецкому правительству. В списке — средства противовоздушной обороны, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы.

По данным издания, Украина, в частности, хочет получить такие средства ПВО: четыре новые ракетные системы «Ирис-Т», 1500 управляемых ракет для системы средней дальности «Ирис-Т SLM», 500 управляемых ракет для системы малой дальности «Ирис-Т SLS», 200 000 зенитных боеприпасов калибра 40 мм для противодействия российским беспилотникам.

В сфере защищенных транспортных средств Украина просит у немецкого правительства 1000 машин с защитой от мин, 200 гусеничных машин различного исполнения, 30 бронированных машин разминирования, от 20 до 30 бронированных инженерных машин WiSENT, 200 внедорожников для транспортировки спецподразделений.

Кроме того, в списке — средства радиоэлектронной борьбы, а именно 1000 GPS-глушителей для противодействия вражеским беспилотникам и 200 мобильных наземных радаров для наблюдения и обнаружения целей.

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