В Гродно начали готовить очень странную шаурму
- 6.07.2025, 20:10
Пробовать необычную новинку можно будет только месяц.
Одна из сетей шаурмичных в Гродно начала готовить максимально странное блюдо.
Оно получило название «Айс Дурум» и подпись «Шаурма, которая сошла с ума!».
Главная особенность – подают ее не в привычном лаваше или пите, а в вафельном рожке. Вот уж действительно сумасшествие! Непонятно, будет ли этот рожок сладким, как в мороженом. Но больше заботит другое – как это вообще есть?
Судя по фото, в остальном шаурма вполне стандартная. Туда входят свежий огурец и помидор, капуста, жареная курица, сыр по типу феты и соус.
блюдо в Br5,90.
Заворачивать его в рожки там планируют до 31 июля.