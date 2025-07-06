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В Гродно начали готовить очень странную шаурму

  • 6.07.2025, 20:10
В Гродно начали готовить очень странную шаурму

Пробовать необычную новинку можно будет только месяц.

Одна из сетей шаурмичных в Гродно начала готовить максимально странное блюдо.

Оно получило название «Айс Дурум» и подпись «Шаурма, которая сошла с ума!».

Главная особенность – подают ее не в привычном лаваше или пите, а в вафельном рожке. Вот уж действительно сумасшествие! Непонятно, будет ли этот рожок сладким, как в мороженом. Но больше заботит другое – как это вообще есть?

Судя по фото, в остальном шаурма вполне стандартная. Туда входят свежий огурец и помидор, капуста, жареная курица, сыр по типу феты и соус.

блюдо в Br5,90.

Заворачивать его в рожки там планируют до 31 июля.

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