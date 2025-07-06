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«Неман» не может вылететь на матч в Армению из-за атаки украинских дронов

  • 6.07.2025, 20:21
«Неман» не может вылететь на матч в Армению из-за атаки украинских дронов

Белорусская команда застряла в Шереметьево.

Гродненский футбольный клуб «Неман» уже несколько часов не может вылететь из Москвы в Ереван, сообщает сайт football.by.

Причина задержки — угроза атаки беспилотников в московском аэропорту Шереметьево, из-за чего были задержаны многие рейсы.

Первый матч «Немана» против армянского клуба «Урарту» в рамках квалификации Лиги конференций запланирован на четверг, 10 июля.

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