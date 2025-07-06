На столе у Трампа остался только один вариант
- Виктор Андрусив
- 6.07.2025, 20:29
Наконец-то битва закончилась.
Битва, продолжавшаяся с начала избрания Трампа, за то, кто больше не хочет мира, закончилась. Провальный разговор Путина и Трампа окончательно поставил точку в этом вопросе.
Наконец-то Трамп публично признал, что человеком, не желающим завершать войну, является именно Путин. А это значит, что больше не имеют смысла разговоры о «замечательном парне», с которым можно заключить соглашение. Более того, сегодняшний массовый удар по Киеву на фоне эксперимента с остановкой поставок вооружения был прямым плевком в лицо американского президента. А как мы с вами прекрасно знаем, мало кто в мире может сравниться с масштабами его самолюбия.
Так что на столе у Трампа остался только один вариант: жесткие санкции и поставки вооружения. В ближайшие недели этот процесс запустится.
Держимся.
Виктор Андрусив, Telegram