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На столе у Трампа остался только один вариант

  • Виктор Андрусив
  • 6.07.2025, 20:29
На столе у Трампа остался только один вариант

Наконец-то битва закончилась.

Битва, продолжавшаяся с начала избрания Трампа, за то, кто больше не хочет мира, закончилась. Провальный разговор Путина и Трампа окончательно поставил точку в этом вопросе.

Наконец-то Трамп публично признал, что человеком, не желающим завершать войну, является именно Путин. А это значит, что больше не имеют смысла разговоры о «замечательном парне», с которым можно заключить соглашение. Более того, сегодняшний массовый удар по Киеву на фоне эксперимента с остановкой поставок вооружения был прямым плевком в лицо американского президента. А как мы с вами прекрасно знаем, мало кто в мире может сравниться с масштабами его самолюбия.

Так что на столе у Трампа остался только один вариант: жесткие санкции и поставки вооружения. В ближайшие недели этот процесс запустится.

Держимся.

Виктор Андрусив, Telegram

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