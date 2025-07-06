закрыть
6 июля 2025, воскресенье, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хуситы потопили греческое судно

  • 6.07.2025, 20:56
  • 3,364
Хуситы потопили греческое судно

Информации о судьбе экипажа пока нет.

Йеменские хуситы потопили греческий сухогруз Magic Seas, атаковав его в акватории Красного моря. Это первое подобное нападение после недавней 12-дневной войны между Израилем и Ираном, завершившейся в июне, сообщило Британское морское координационное управление (UKMTO).

Судно, шедшее под греческим флагом, подверглось многоступенчатой атаке: сначала по нему открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов, затем применили четыре надводных беспилотных катера. Несмотря на попытки вооруженной охраны судна отразить нападение, Magic Seas загорелся и вскоре затонул.

По данным агентства Reuters, информации о судьбе экипажа пока нет. Спасательные операции осложнены нестабильной обстановкой в районе и риском повторных атак.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко