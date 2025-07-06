Хуситы потопили греческое судно
- 6.07.2025, 20:56
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Информации о судьбе экипажа пока нет.
Йеменские хуситы потопили греческий сухогруз Magic Seas, атаковав его в акватории Красного моря. Это первое подобное нападение после недавней 12-дневной войны между Израилем и Ираном, завершившейся в июне, сообщило Британское морское координационное управление (UKMTO).
Судно, шедшее под греческим флагом, подверглось многоступенчатой атаке: сначала по нему открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов, затем применили четыре надводных беспилотных катера. Несмотря на попытки вооруженной охраны судна отразить нападение, Magic Seas загорелся и вскоре затонул.
По данным агентства Reuters, информации о судьбе экипажа пока нет. Спасательные операции осложнены нестабильной обстановкой в районе и риском повторных атак.