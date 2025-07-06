Что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы 6.07.2025, 21:07

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Прогноз эксперта.

Доллар и евро то дорожал, то дешевел на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. А что будет дальше с курсом белорусского рубля, прогнозирует в статье для minsknews.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

В целом за июнь 2025 года доллар подешевел на 1%, а с начала года ушел в минус на 14,62%. При этом объем торгов этой валютой на Белорусской валютно-фондовой бирже был максимальным с мая 2024 года — 358,871 млн долларов.

Обменный курс второй значимой иностранной валюты, российского рубля, также минимально снизился за июнь 2025 года. На последних торгах первого летнего месяца он остановился на отметке 3,7731 RUB/BYN. В целом за июнь «россиянин» подешевел на 0,2%, но с начала года рост обменного курса составил 12,67%. Объем торгов валютой восточной соседки также находится на максимальных значениях и близок к 100 млрд российских рублей.

На валютных торгах сохраняется стабильный объем оборота валют, но идет перераспределение иностранных денег из одних рук в другие.

Несколько лет назад в числе активных игроков валютного рынка были физические лица, которые стабильно вкладывались в доллары и евро. Правда, делали это они в основном для того, чтобы формировать личные сбережения. И действительно, более десяти лет назад это имело какой-то экономический смысл в силу стабильного роста обменного курса доллара.

Но экономика меняется и перестраивается, в результате чего появляются иные сберегательные инструменты, кроме валюты. Особенно наличной.

Когда-то в Беларуси активно предлагались банковские депозиты под весьма высокие проценты. Это было вызвано тем, что коммерческие банки реинвестировали эти средства в реальный сектор в виде кредитов и инвестиционных программ. Но после 2022 года, когда в отношении Беларуси и России были введены драконовские санкции, в том числе в отношении финансового сектора, такие валюты, как доллар и евро, перестали представлять интерес для банков. Даже выполнить свои обязательства перед иностранными контрагентами в виде выплат по еврооблигациям и прочему им достаточно затруднительно. Деньги есть, но передать их нет возможности.

Кроме того, основные экспортно-импортные потоки развернулись на восток, а там имеется возможность расчета в других активах.

И третье, что заставило наших соотечественников пересмотреть портфель сбережений — это долларовая инфляция. На ней сказался в том числе и пандемийный 2020 год. Отсюда рост депозитов физических лиц. Особенно в белорусских рублях, безотзывных, на срок более года.

Но если кто-то валюту продает, то кто-то ее должен купить? И вот мы видим рост международных резервных активов Нацбанка, особенно в разделе иностранной валюты. В предыдущий месяц золотовалютный запас достиг максимального значения в 11 158 млн долларов. Активов в виде валюты там оказалось более 4 млрд долларов. Не исключено, что по итогам июня 2025 года эти цифры продолжат расти.

Так что же послужило причиной изменении обменного курса доллара?

Как и на любых рынках, цена актива в валютном секторе определяется спросом, предложением и изменением их баланса под влиянием продавцов и покупателей. Как мы выяснили, с большой вероятностью предложение иностранной валюты превышало спрос последние полгода, отсюда снижение обменного курса.

Точно такая же история на российском финансовом рынке. В силу ряда причин, ключевыми из которых стали санкции, обязательная продажа валюты экспортерами и высокие ставки в банковом секторе, российский рубль сделался востребованным активом в ущерб доллару и евро. Мало того, ключевая ставка Банка России, несмотря на минимальное снижение месяц назад, остается на максимальных значениях. Санкции никто не отменял и пока не собирается. Закон об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами пролонгирован до 2026 года. Таким образом, никаких предпосылок для изменения курсообразования ни в России, ни в Беларуси пока не просматривается.

Поэтому вполне логично предположить, что при сохранении таких условий как минимум до осени текущего года, курсы доллара и российского рубля на белорусском валютном рынке останутся вблизи текущих значений. Возможны незначительные колебания под влиянием курсовых изменений на внешнем рынке (доллар ослабевает к основным валютам и активам), но общая картина пока остается без изменений. Курс доллара — около трех рублей.

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