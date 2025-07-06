Авиаколлапс в России: отменены и задержаны 400 рейсов 6.07.2025, 21:40

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Рейсы сорвали атаки украинских дронов.

В трех крупных российских аэропортах — московском Шереметьеве, петербургском Пулкове и нижегородском Чкалове (Стригино) — к 18 часам по минскому времени 6 июля отменили или задержали около 400 рейсов, сообщает «Радио Свобода».

Причиной стали ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов на фоне атак украинских дронов и неблагоприятных погодных условий, говорится в заявлении ведомства.

В Шереметьеве отменили 171 рейс, 56 рейсов задержаны более чем на два часа. В Пулкове отменены 90 рейсов, 37 задержаны. В Нижнем Новгороде — 26 рейсов отменены, 13 задержаны. Аэропорт Чкалов, как отмечает Минтранс, столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями.

В Минтрансе заверили, что ситуация под контролем, и подчеркнули, что у авиакомпаний достаточно ресурсов для работы в сложных условиях.

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