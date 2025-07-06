Лохотрон Росстата Сергей Ерженков

6.07.2025, 21:58

Играть в наперстки российское ведомство начало с 2020 года.

Похоже, усилия по поощрению раннего материнства среди школьниц и студенток ожидаемо не сработали, и пришлось восполнять потери проверенным способом.

Росстат перестал публиковать данные о миграции, а также приросте и убыли населения России.

В опубликованном 2 июля обзоре социально-экономического положения России за период с января по май 2025 года полностью изъят раздел «Демография».

Играть в наперстки Росстат начал с 2020 года, что лишний раз подтверждает мой тезис о том, что летоисчисление новой военной эпохи следует вести не с 2022, а с ковидных ограничений. Сначала перестали публиковать причины смертности, потом пропала статистика рождений и смертей по регионам, а для работы с ней от демографов стали требовать специальное разрешение. Теперь допуск к чувствительной статистической информации – только под личную роспись. Алексей Ракша, осмелившийся рассказать об этом вслух, в ближайшую же пятницу был признан иноагентом.

Представляете, какой многослойный пирог лжи с подрумяненной корочкой ежегодно Росстат достает из печи? Первый слой – вранье муниципалитетов: те щедро всыпают дрожжей, чтобы поднять численность населения и сохранить финансирование на прежнем уровне. Второй слой – регионы, что записывают в свои ревизские сказки вахтовиков и отходников. А еще есть корпоративные слои – МВД, СК РФ, министерства здравоохранения и образования, которые вмешивают в тесто известь. Пока этот пирог испекут, порежут на доклады и подадут к кремлевскому столу, он уже успевает прокиснуть.

Сергей Ерженков, Telegram

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