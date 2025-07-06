Украинские дроны массово атаковали Россию

Украинские дроны массово атаковали Россию2
- 6.07.2025, 22:25
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Москва заявила о 50 БПЛА.
Минобороны России заявило об атаке украинских БПЛА. Россияне заявили о 50 сбитых дронов.
В Калужской области — 13 единиц. В Калуге была ограничена работа аэропорта более чем на пять часов.
Еще сбито:
десять БПЛА — в Брянской области;
девять — в Московском регионе;
по шесть — в Белгородской и Смоленской областях;
два — в Ленинградской;
по одному — в Курской и Новгородской.
Отметим, российское ведомство традиционно заявляет о том, что «все дроны сбиты». Позднее в независимых источниках появляется информация о поражениях военных объектов на территории РФ.