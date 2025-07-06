Украинские дроны массово атаковали Россию 2 6.07.2025, 22:25

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Москва заявила о 50 БПЛА.

Минобороны России заявило об атаке украинских БПЛА. Россияне заявили о 50 сбитых дронов.

В Калужской области — 13 единиц. В Калуге была ограничена работа аэропорта более чем на пять часов.

Еще сбито:

десять БПЛА — в Брянской области;

девять — в Московском регионе;

по шесть — в Белгородской и Смоленской областях;

два — в Ленинградской;

по одному — в Курской и Новгородской.

Отметим, российское ведомство традиционно заявляет о том, что «все дроны сбиты». Позднее в независимых источниках появляется информация о поражениях военных объектов на территории РФ.

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