Зеленский подписал новый пакет санкций, которые бьют по финансовым схемам РФ 6.07.2025, 22:37

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В частности — криптовалютным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал сакционный пакет, направленный против российских финансовых схем, в том числе криптовалютных.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент отметил, что санкции введены по представлению Нацбанка и являются как инициативой Украины, так и синхронизацией с партнерами.

«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном именно для нужд их военной промышленности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, поскольку большинство привычных финансовых путей заблокированы, россияне переходят в том числе на криптовалютные расчеты.

«Всего в пакете сегодня — санкции против 60 юридических лиц, и по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции — наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете — 73 физических лица, все — граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать», — сообщил президент Украины.

Зеленский анонсировал на следующей неделе новые решения по синхронизации санкций Евросоюза, отметив, что все европейские пакеты должны быть внедрены в украинской юрисдикции и наоборот.

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