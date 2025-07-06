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Зеленский подписал новый пакет санкций, которые бьют по финансовым схемам РФ

  • 6.07.2025, 22:37
  • 1,024
Зеленский подписал новый пакет санкций, которые бьют по финансовым схемам РФ

В частности — криптовалютным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал сакционный пакет, направленный против российских финансовых схем, в том числе криптовалютных.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Президент отметил, что санкции введены по представлению Нацбанка и являются как инициативой Украины, так и синхронизацией с партнерами.

«Только через одну компанию, которая теперь уже в санкционном списке, и только с начала этого года, то есть до санкций, россияне провели несколько миллиардов долларов, и в основном именно для нужд их военной промышленности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что, поскольку большинство привычных финансовых путей заблокированы, россияне переходят в том числе на криптовалютные расчеты.

«Всего в пакете сегодня — санкции против 60 юридических лиц, и по каждой будем работать с нашими партнерами, чтобы объединить санкции — наши и европейские, наши и других значимых юрисдикций мира. Также в пакете — 73 физических лица, все — граждане России. По ним санкции также будем синхронизировать», — сообщил президент Украины.

Зеленский анонсировал на следующей неделе новые решения по синхронизации санкций Евросоюза, отметив, что все европейские пакеты должны быть внедрены в украинской юрисдикции и наоборот.

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