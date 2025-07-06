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Косатки хотят подружиться с людьми

  • 6.07.2025, 22:55
Косатки хотят подружиться с людьми

Такое поведение характерно для домашних животных.

Американская психологическая ассоциация (APA) рассказала об исследовании, проведенном совместно канадскими, новозеландскими и мексиканскими учеными и зафиксировавшем как минимум 34 случая, когда дикие косатки предлагали людям часть своей добычи.

«Косатки часто делятся едой друг с другом — это способ выстраивать отношения друг с другом. То, что они также делятся с людьми, может свидетельствовать об их заинтересованности в общении с нами», — сказал ведущий автор исследования Джаред Тауэрс.

Как отмечают ученые, во всех случаях, кроме одного, косатки наблюдали за тем, что будет, после того как люди найдут добычу, а в семи случаях пытались предлагать ее повторно, после того как люди от нее отказывались. Как отмечают ученые, такое поведение характерно для домашних животных, таких как кошки и собаки, а у диких животных оно ранее почти не отмечалось.

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