Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса
- 7.07.2025, 2:33
Из округа были эвакуированы более 850 человек.
Президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр в Техасе, где при наводнении погибли как минимум 69 человек. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
«Подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр в Техасе. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с властями штата и местными руководителями», — написал президент.
Трамп добавил, что из округа были эвакуированы более 850 человек.
Как пишет The New York Times, среди погибших — 21 ребенок. Спасатели продолжают поиски людей, в том числе детей, которые числятся пропавшими без вести в христианском лагере для девочек «Мистик».