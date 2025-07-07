Трамп ввел режим бедствия в пострадавшем от наводнения округе Техаса 7.07.2025, 2:33

Из округа были эвакуированы более 850 человек.

Президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр в Техасе, где при наводнении погибли как минимум 69 человек. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Подписал декларацию о масштабном стихийном бедствии для округа Керр в Техасе. Администрация Трампа продолжает тесно сотрудничать с властями штата и местными руководителями», — написал президент.

Трамп добавил, что из округа были эвакуированы более 850 человек.

Как пишет The New York Times, среди погибших — 21 ребенок. Спасатели продолжают поиски людей, в том числе детей, которые числятся пропавшими без вести в христианском лагере для девочек «Мистик».

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