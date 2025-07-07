NYT: Крупный немецкий оборонный подрядчик укрепляет связи с США 7.07.2025, 3:55

Цель — выйти на рынок авиации.

Крупнейший оборонный подрядчик Германии Rheinmetall, производитель автомобилей и вооружений, использует партнерство с разработчиком истребителей F-35, чтобы выйти на рынок авиации и расширить свое присутствие в США, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Rheinmetall начал сборку компонентов для истребителей F-35 на новом заводе в городе Веце, недалеко от границы с Нидерландами. Это предприятие символизирует амбиции компании выйти за рамки традиционного танкового и артиллерийского производства и занять прочные позиции в авиационной отрасли и на американском рынке обороны — крупнейшем в мире.

По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, завод построен по американским стандартам и может стать платформой для дальнейшего сотрудничества с подрядчиками из США.

Увеличение военных расходов Германии после вторжения России в Украину оказало заметную помощь. С 2022 года капитализация Rheinmetall выросла с €4 млрд до более чем €91 млрд. Почти половина из €137 млрд, потраченных Берлином на оборонные закупки, осталась в немецкой промышленности.

Став участником производства F-35 вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman, Rheinmetall усилила свои позиции. Также она начала сотрудничество с американским стартапом Anduril, разрабатывающим автономные системы с ИИ, включая ударные дроны.

Компания планирует нанять до 9 000 новых сотрудников за три года, многие из которых перейдут из сокращающегося автопрома. Работа в оборонной отрасли в Германии перестает быть табу и все чаще воспринимается с гордостью.

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