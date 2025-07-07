закрыть
7 июля 2025, понедельник, 4:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Крупный немецкий оборонный подрядчик укрепляет связи с США

  • 7.07.2025, 3:55
NYT: Крупный немецкий оборонный подрядчик укрепляет связи с США

Цель — выйти на рынок авиации.

Крупнейший оборонный подрядчик Германии Rheinmetall, производитель автомобилей и вооружений, использует партнерство с разработчиком истребителей F-35, чтобы выйти на рынок авиации и расширить свое присутствие в США, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Rheinmetall начал сборку компонентов для истребителей F-35 на новом заводе в городе Веце, недалеко от границы с Нидерландами. Это предприятие символизирует амбиции компании выйти за рамки традиционного танкового и артиллерийского производства и занять прочные позиции в авиационной отрасли и на американском рынке обороны — крупнейшем в мире.

По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, завод построен по американским стандартам и может стать платформой для дальнейшего сотрудничества с подрядчиками из США.

Увеличение военных расходов Германии после вторжения России в Украину оказало заметную помощь. С 2022 года капитализация Rheinmetall выросла с €4 млрд до более чем €91 млрд. Почти половина из €137 млрд, потраченных Берлином на оборонные закупки, осталась в немецкой промышленности.

Став участником производства F-35 вместе с Lockheed Martin и Northrop Grumman, Rheinmetall усилила свои позиции. Также она начала сотрудничество с американским стартапом Anduril, разрабатывающим автономные системы с ИИ, включая ударные дроны.

Компания планирует нанять до 9 000 новых сотрудников за три года, многие из которых перейдут из сокращающегося автопрома. Работа в оборонной отрасли в Германии перестает быть табу и все чаще воспринимается с гордостью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко