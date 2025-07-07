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На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов стоимостью €143 тысяч

  • 7.07.2025, 4:55
На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов стоимостью €143 тысяч

Полиция начала расследование.

Участвующая в «Тур де Франс» французская команда Cofidis сообщила в соцсети X, что вечером 5 июля неизвестные взломали дверь ее грузовика и украли 11 велосипедов.

Полиция начала расследование.

В Cofidis заявили, что решительно осуждают кражу.

Le Monde пишет, что ущерб составил около €143 тыс.

В прошлом году на «Тур де Франс» столько же велосипедов украли у команды TotalEnergies.

«Тур де Франс», одна из трех главных многодневных шоссейных велогонок, проходит с 5 по 27 июля.

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