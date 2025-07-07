На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов стоимостью €143 тысяч
- 7.07.2025, 4:55
Полиция начала расследование.
Участвующая в «Тур де Франс» французская команда Cofidis сообщила в соцсети X, что вечером 5 июля неизвестные взломали дверь ее грузовика и украли 11 велосипедов.
Полиция начала расследование.
В Cofidis заявили, что решительно осуждают кражу.
Le Monde пишет, что ущерб составил около €143 тыс.
В прошлом году на «Тур де Франс» столько же велосипедов украли у команды TotalEnergies.
«Тур де Франс», одна из трех главных многодневных шоссейных велогонок, проходит с 5 по 27 июля.