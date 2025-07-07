Музыкант известной украинской группы стал бойцом «Хартии»
- 7.07.2025, 6:00
В этой бригаде уже служит Сергей Жадан.
Барабанщик украинской группы «Жадан и Собаки» Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в Facebook.
Отмечается, что в настоящее время музыкант проходит обучение.
«Мы со своей стороны сердечно приветствуем нового бойца «Хартии» и ждем Веталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки», — говорится в сообщении.
В марте 2024 года трое участников группы «Жадан и Собаки» — Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук — присоединились к бойцам бригады «Хартия». В июле они получили шевроны подразделения. Как уверял сам Жадан, никаких особых привилегий музыкантам не предоставляют.