Музыкант известной украинской группы стал бойцом «Хартии» 7.07.2025, 6:00

В этой бригаде уже служит Сергей Жадан.

Барабанщик украинской группы «Жадан и Собаки» Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время музыкант проходит обучение.

«Мы со своей стороны сердечно приветствуем нового бойца «Хартии» и ждем Веталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки», — говорится в сообщении.

В марте 2024 года трое участников группы «Жадан и Собаки» — Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук — присоединились к бойцам бригады «Хартия». В июле они получили шевроны подразделения. Как уверял сам Жадан, никаких особых привилегий музыкантам не предоставляют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com