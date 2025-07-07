закрыть
7 июля 2025, понедельник, 7:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп отреагировал на новую партию Маска

  • 7.07.2025, 7:33
  • 1,242
Трамп отреагировал на новую партию Маска

Президент США сказал, что считает это смешным.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп публично высмеял намерения американского миллиардера Илона Маска создать новую политическую партию.

Как передаёт CNN, он прокомментировал эти планы перед посадкой на борт Air Force One в Нью-Джерси. По словам Трампа, в Америке никогда не срабатывала идея третьей партии, поэтому основатель SpaceX может «поиграть с этой идеей», но не более:

«Я думаю, что это смешно — создавать третью партию. Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы».

Напомним, 5 июля Илон Маск объявил у себя на платформе X о создании «America Party» — новой политической силы, призванной предложить альтернативу двухпартийной системе США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип
Блеф и убожество диктаторов
Блеф и убожество диктаторов Анвар Деркач
У Путина цугцванг
У Путина цугцванг Вадим Денисенко