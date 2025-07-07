Трамп отреагировал на новую партию Маска 7.07.2025, 7:33

1,242

Президент США сказал, что считает это смешным.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп публично высмеял намерения американского миллиардера Илона Маска создать новую политическую партию.

Как передаёт CNN, он прокомментировал эти планы перед посадкой на борт Air Force One в Нью-Джерси. По словам Трампа, в Америке никогда не срабатывала идея третьей партии, поэтому основатель SpaceX может «поиграть с этой идеей», но не более:

«Я думаю, что это смешно — создавать третью партию. Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы».

Напомним, 5 июля Илон Маск объявил у себя на платформе X о создании «America Party» — новой политической силы, призванной предложить альтернативу двухпартийной системе США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com