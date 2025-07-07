Чего ждать от доллара после длинных выходных 7.07.2025, 7:41

На курс повлияют несколько факторов.

Прошлая торговая неделя на белорусском валютном рынке прошла в укороченном формате в связи с празднованием Дня Независимости 3 июля. Так совпало, что на следующий день, 4 июля, такой же праздник отмечали Соединенные Штаты Америки, и мировой финансовый рынок также работал по сокращенной неделе. О возможных вариантах движения доллара на предстоящей длинной рабочей неделе рассказывает myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

По итогам короткой недели обменный курс доллара США остался практически без изменения с минимальным сокращением на -0,01%, а общее изменение с начала года -14,61%. На предпраздничных торгах в среду, 2 июля, доллар остановился на значении USD/BYN 2,9659. Объем торгов в силу сокращенного графика минимальный.

Российский рубль за три торговых дня практически не изменился в цене на белорусском валютном рынке, закрыв торги с курсом RUB/BYN 3,7718 за 100 российских рублей. Изменение за неделю -0,05%. С начала текущего года сохраняется рост на +12,63%.

Но несмотря на короткую неделю на белорусском валютном рынке, российский и мировой рынки продолжили свои тренды. В соседней финансовой системе – это колебания курса российского рубля в узком диапазоне и снижение курса доллара на мировом рынке.

Факторы, формирующие курс рубля в российском сегменте практически без изменений как глубокий антициклон в воздушном пространстве. Жесткая монетарная политика Банка России и высокие ставки депозитов, низкий спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке и предложения со стороны экспортеров – ближайшие дни погода вряд ли изменится.

На мировом финансовом рынке доллар также остается под давлением, несмотря на положительный отчет NFP по итогам июня. Количество вновь созданных мест превысило прогноз, но это оказало краткосрочное влияние на курс основной валютной пары EUR/USD. По выходу отчета в четверг 3 июля (перенос из-за праздника) курс снижался в моменте до EUR/USD 1,1714, но к окончанию торговой недели в пятницу восстановился до 1,178.

Внутренние проблемы Штатов в виде тарифных войн и попыток Трампа изменить налоговое законодательство пока не дают оптимизма мировым инвесторам и отток ликвидности с американского рынка продолжается. Впрочем, в праздничные дни пришло сообщение, что республиканская партия США все-таки провела через парламент налоговый и бюджетный законы, Трамп их уже подписал и это может поддержать доллар на мировом рынке.

В целом погода на внутреннем валютном рынке пока остается практически без изменений и в силу этого на начавшейся неделе можно ожидать минимальных изменений обменного курса белорусского рубля к доллару США. Колебания пары USD/BYN остаются в узком диапазоне с некоторыми шансами к росту выше 2,9750. Российский рубль также практически без изменений.

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