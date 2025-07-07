Плохая новость для «БелДжи» 1 7.07.2025, 7:50

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Конкуренция китайских электрокаров усилится.

К 2030 году останется только 15 из 129 брендов китайских электрокаров. Жесткая конкуренция, породившая в Китае ценовые войны и избыточное производство, вынуждает некоторые компании уходить с рынка. На этом фоне белорусская компания с китайскими корнями запустила в производство свою модель, пишет «Белорусы и рынок».

Автомобильный рынок Китая является крупнейшим в мире. По данным американской консалтинговой компании AlixPartners, большинство существующих компаний, которые в настоящее время продают электромобили и подключаемые гибриды в Китае, в ближайшее время окажутся финансово нежизнеспособными. Доклад цитирует Reuters.

Консолидация рынка в Китае будет происходить медленнее

К концу десятилетия на долю 15 сильнейших китайских брендов будет приходиться около 75% рынка электромобилей и подключаемых гибридов Китая. Среднегодовой объем продаж каждого бренда составит 1,02 млн автомобилей.

«Однако консолидация в Китае, вероятно, будет происходить медленнее, чем на других рынках», — сказал Стивен Дайер, глава автомобильной практики AlixPartners в Азии. «Местные органы власти могут поддерживать неприбыльные бренды из-за их важности для региональной экономики, занятости и цепочек поставок».

«Китай является одним из самых конкурентных рынков NEV (новых энергетических транспортных средств) в мире, с интенсивными ценовыми войнами, быстрыми инновациями и новыми участниками, постоянно повышающими планку, — добавил Дайер. — Эта среда привела к необычайному прогрессу в технологиях и эффективности затрат, но она также заставила многие компании бороться за достижение устойчивой прибыльности».

Прибыли нет

За исключением BYD и Li Auto, ни один другой публичный китайский производитель электромобилей не достиг прибыльности за прошлый год.

Китайские регуляторы призвали автопроизводителей прекратить ценовую войну. Но Дайер сказал, что она, скорее всего, продолжится, но из-за «скрытых» факторов, таких как страховые субсидии и беспроцентное финансирование, а не прямого снижения цен.

Загрузка мощностей на китайских автозаводах упала в среднем до 50% в прошлом году, самого низкого уровня за десятилетие, что оказало давление на прибыль.

Беларусь вступит в конкурентную борьбу

В этом году «БЕЛДЖИ» начал выпускать новую модель Geely EX5, впервые она была презентована в мае. Сейчас в продаже две комплектации по цене от 73,9 тыс. до 79,9 тыс. рублей.

Директор предприятия Геннадий Свидерский объяснил, что модель EX5 — это электрический кроссовер, которые раньше в Беларуси не производили. «Мы завозили готовые машины из Китая. В прошлом году презентовали E8 — седан премиум-класса. А EX5 — это первая модель, которая собиралась уже на заводе, то есть имеет белорусский ВИН-код».

По словам Свидерского, у предприятия есть программы постановки этой модели на крупноузловую сборку. В итоге можно сказать, что завод «БЕЛДЖИ» начинает производство электромобилей.

Авто хотят продавать не только на рынке Беларуси, но и поставлять в Россию.

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