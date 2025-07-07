Подмосковье массово атаковали украинские дроны 1 7.07.2025, 7:55

1,660

Под прицелом оказался российский химический завод.

В ночь на понедельник, 7 июля, в Подмосковье жители слышали взрывы и сообщали о налёте дронов, а также работе систем ПВО.

Российские СМИ отмечают, что взрывы были зафиксированы в Сергиево-Посадском районе.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предполагает, что целью могла стать Краснозаводская химическая фабрика, поставляющая продукцию для военной промышленности России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке беспилотников. По его словам, несколько дронов были «подавлены» ночью в Лужском районе, при этом разрушений не зафиксировано.

Минобороны России заявило об уничтожении 91 дрона за ночь, из них восемь — над Московской областью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com