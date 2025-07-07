Подмосковье массово атаковали украинские дроны

Подмосковье массово атаковали украинские дроны1
- 7.07.2025, 7:55
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Под прицелом оказался российский химический завод.
В ночь на понедельник, 7 июля, в Подмосковье жители слышали взрывы и сообщали о налёте дронов, а также работе систем ПВО.
Российские СМИ отмечают, что взрывы были зафиксированы в Сергиево-Посадском районе.
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предполагает, что целью могла стать Краснозаводская химическая фабрика, поставляющая продукцию для военной промышленности России.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке беспилотников. По его словам, несколько дронов были «подавлены» ночью в Лужском районе, при этом разрушений не зафиксировано.
Минобороны России заявило об уничтожении 91 дрона за ночь, из них восемь — над Московской областью.