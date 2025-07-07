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У россиян случилась истерика из-за авиаколлапса

  • Петр Шуклинов
  • 7.07.2025, 8:17
У россиян случилась истерика из-за авиаколлапса

Многие застряли в аэропортах.

Силы обороны Украины ночью нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по России и оккупированным территориям.

Применено более 150 дронов. Россияне утверждают, что сбили 120.

Атакованы порт в Новороссийске, Московская область, Ленинградская область, Саратовская, оккупированный Крым, Курская, Белгородская, Ростовская и другие регионы.

Повреждены порт, предприятия ВПК, склады боеприпасов и топлива, а также другие объекты военной инфраструктуры.

Также атакованы военные объекты на оккупированных территориях.

Из-за атак по РФ была приостановлена работа почти всех аэропортов в центральной части России (включая Москву), традиционный транспортный коллапс продолжается даже сейчас.

На фото: кадры из российских аэропортов, некоторые из которых не работали в течение 24 часов. Некоторые не работают до сих пор.

Петр Шуклинов, «Фейсбук»

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