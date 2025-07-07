У россиян случилась истерика из-за авиаколлапса
- Петр Шуклинов
- 7.07.2025, 8:17
Многие застряли в аэропортах.
Силы обороны Украины ночью нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по России и оккупированным территориям.
Применено более 150 дронов. Россияне утверждают, что сбили 120.
Атакованы порт в Новороссийске, Московская область, Ленинградская область, Саратовская, оккупированный Крым, Курская, Белгородская, Ростовская и другие регионы.
Повреждены порт, предприятия ВПК, склады боеприпасов и топлива, а также другие объекты военной инфраструктуры.
Также атакованы военные объекты на оккупированных территориях.
Из-за атак по РФ была приостановлена работа почти всех аэропортов в центральной части России (включая Москву), традиционный транспортный коллапс продолжается даже сейчас.
На фото: кадры из российских аэропортов, некоторые из которых не работали в течение 24 часов. Некоторые не работают до сих пор.
Петр Шуклинов, «Фейсбук»