У МАЗа серьезные проблемы в России 4 7.07.2025, 8:22

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Продажи падают, рынок сокращается.

Поставки грузовиков МАЗ в Россию в первом полугодии сократились более чем на треть. Однако из-за того, что российский рынок падал быстрее, доля белорусского производителя даже выросла, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Статистику по продажам новых крупнотоннажных грузовиков (HCV) в России в первом полугодии 2025 года приводит специализированное агентство «Автостат».

Согласно этим данным, МАЗ занимает пятое место.

За шесть месяцев белорусский производитель продал 1 668 единиц техники, что на 33,7% меньше чем в первом полугодии 2024 года. Однако доля МАЗ на российском рынке выросла с 5% до 7,6%. В частности, он обошел в рассматриваемом периоде китайский Dongfeng и российский «Урал».

В целом в первом полугодии в России было продано 22 013 машин, что на 55,9% меньше прошлогоднего показателя.

Лидером остался КамАЗ. Российский автозавод реализовал 6 419 грузовиков, что на 20,7% меньше чем в 2024 году. Его доля – 29,2%. И КамАз обошел по ней китайский Sitrak, который потерял 61,2% продаж. У него продана 3 981 единица техники в первом полугодии 2025 года, а рыночная доля составила 18,1%.

Третье и четвертое места заняли, соответственно, еще две китайские компании Shacman и FAW. Первая продала 2 074 грузовика (минус 72,5%, доля 9,4%), вторая – 1 972 (минус 67,6%, доля 9,0%).

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