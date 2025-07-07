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ISW: Россияне изменили тактику

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  • 7.07.2025, 8:33
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ISW: Россияне изменили тактику

Оккупанты умышленно бьют по гражданским дронами.

Россияне учащают атаки дронов по гражданским целям в Украине, и, как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), скорее всего, действуют преднамеренно.

Аналитики напоминают, что в ночь с 5 на 6 июля Россия осуществила серию ударов беспилотников и ракет по Украине, включая «двойной удар» по спасателям.

«Недавние адаптации к российским технологиям беспилотников большой дальности и тактике ударов предполагают, что российские удары по гражданским целям, скорее всего, являются преднамеренными», — отмечают аналитики.

В частности, российские войска атаковали ТЦК в Кременчуге Полтавской области — это уже третий подобный удар с 30 июня. Такие удары по ТЦК, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинским усилиям по мобилизации, отмечают в ISW.

При этом ГСЧС сообщила, что российские войска нанесли два двойных удара по украинским спасателям во время ночных ударов беспилотников по Харькову и после обстрела города Херсон.

Как отмечают в ISW, технологические адаптации российских беспилотников и тактика ударов, такие как накопление беспилотников вблизи цели перед одновременным ударом, повысили способность России точно координировать удары и поражать намеченные цели.

«Недавние ночные удары России все чаще приводят к жертвам среди гражданского населения, и Россия, весьма вероятно, намеренно атакует украинских мирных жителей, в том числе с помощью «двойных ударов», вероятно, направленных на убийство спасателей, и ударов по военным комиссариатам», — считают аналитики.

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