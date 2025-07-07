ИИ ChatGPT сел за штурвал космического корабля 7.07.2025, 8:39

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Изображение: Getty Images

Что из этого вышло?

Когда думаешь об управлении космическими полетами, то в воображении возникают инженеры NASA со сморщенным лбом за многочисленными компьютерами ЦУП, а не чат-бот, который вчера не смог решить задачку для третьего класса. Но вот вам неожиданность: исследователи из MIT и Мадридского политехнического университета поручили ChatGPT управлять космическим кораблем в симуляции. И он справился лучше, чем большинство конкурентов, пишет futurism.com.

Исследователи использовали популярную симуляцию Kerbal Space Program, чтобы проверить, как автономные системы справятся с ориентацией и маневрированием космических аппаратов. Они провели что-то вроде турнира между различными системами ИИ — соревнование получило название Kerbal Space Program Differential Game Challenge.

А теперь самое интересное! ChatGPT, нагруженный лишь несколькими текстовыми подсказками, занял второе место среди всех участников. Первым стал алгоритм, который работал на основе точных физических моделей полета. Но согласитесь, для чат-бота, который обычно генерирует тексты или реалистичные поддельные чеки и ищет в интернете — это невероятно замечательный результат.

Команда разработала способ, как превратить задачи управления кораблем (ориентация, изменение курса, приближение к цели) в текстовые инструкции. Затем эти задачи подавались большой языковой модели — и, неожиданно, ChatGPT не только «понял» смысл, но еще и успешно выполнил задачу, соревнуясь с другими автономными агентами.

Еще интереснее: эксперимент проводился до выхода GPT-4, то есть результаты могли быть еще лучше, если бы использовали более новую версию. Что там говорить — видимо, в следующий раз он еще и запустит Falcon 9 собственноручно.

Несмотря на успех, ученые не спешат вручать ИИ ключи от реального корабля. Языковые модели до сих пор иногда придумывают вещи, которых не существует — это называется галлюцинациями. В космосе такая «выдумка» может стоить очень дорого.

Так что же мы имеем? ChatGPT, как оказалось, не только умеет писать стихи и отвечать на запросы о бытовой технике, но и может достойно вести себя за штурвалом виртуального космического корабля. Конечно, пока только в игре. Но факт остается фактом: будущее автономных космических систем может быть тесно связано с ИИ, и, похоже, это направление уже стартовало.

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