Стабильность правительственной коалиции в Польше под вопросом 7.07.2025, 8:51

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Спикер Сейма тайно встречался с оппозицией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш заверили в стабильности правящей коалиции, сообщает «Польское радио».

Это реакция на ночную встречу спикера Сейма Шимона Головни с председателем партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским в квартире евродепутата от партии «ПиС» Адама Белана, о которой написал портал Onet.

Головня объяснил на платформе X (ранее Twitter), что регулярно встречается и разговаривает с лидерами коалиции, иногда — и с оппозицией.

Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana.



Jestem jednym z niewielu polityków w Polsce, który - podkreślam - regularnie spotyka się z przedstawicielami obu śmiertelnie skłóconych obozów. Twardo stoję na stanowisku, że -… — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) July 4, 2025

«Польша 2050» подчеркивает приверженность коалиционному соглашению, хотя политики из партий, входящих в коалицию, сомневаются в серьезности этих деклараций.

Депутат Сейма от партии «Польша 2050» Барбара Аливетска заявила, что нет согласия на сотрудничество с ПиС, но нужны переговоры в рамках коалиции, чтобы одну из должностей вице-премьера занял представитель партии.

— Все участники коалиции должны иметь равные шансы и возможности в проведении политики. Было бы хорошо, чтобы все лидеры были в правительстве.

Политик от «Левых», вице-министр Себастьян Гаевский, ожидает от Головни разъяснения о том, что обсуждалось на встрече с Качиньским.

— Обсуждали ли они законопроекты, спорили о истории или шли политические договоренности. Для нас это было бы неприемлемо в случае ПиС.

В середине июля Туск намерен представить новое правительство после перестановок. Также планируются значительные сокращения — даже 20% должностей. Катажина Пекарска из «Гражданской коалиции" считает, что Туск должен остаться на посту, несмотря на давление.

— Сегодня только Туск остается единственным человеком, который может удержать коалицию.

Польский премьер отреагировал на факт встречи, отметив, что «сохранить коалицию сложно, но возможно, как и восстановить правительство и согласовать стратегию, которая позволит перейти в наступление после поражения на президентских выборах».

Jak widzicie, utrzymanie koalicji jest trudne, ale możliwe, podobnie jak przebudowa rządu i uzgodnienie strategii, która pozwoli przejść do ofensywy po przegranej w wyborach prezydenckich. Wymaga oczywiście odwagi i lojalności. Mimo znanych Wam trudności, zrealizuję to zadanie. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 5, 2025

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