Арина Соболенко ответила на вопрос о шансах взять титул в Лондоне

Арина Соболенко ответила на вопрос о шансах взять титул в Лондоне3
- 7.07.2025, 8:59
Белорусская теннисистка никогда не была в финале Уимблдона.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что старается не держать в уме, что Уимблдон — наименее успешный для нее из всех турниров «Большого шлема».
— Этот турнир «Большого шлема» — единственный, где ты еще ни разу не была в финале. Как считаешь, способна туда пробиться?
— С вашей поддержкой, парни (обращается к трибунам. — прим.), думаю, что все возможно. Ну а если серьезно... Я не знаю. Но мечтаю об этом. Не думаю конкретно о финале, просто стараюсь показывать как можно более зрелый теннис. Пытаюсь становиться сильнее, расти над собой, быть лучшей версией себя, выигрывать каждое очко, — произнесла на корте Соболенко.