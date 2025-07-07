Арина Соболенко ответила на вопрос о шансах взять титул в Лондоне 3 7.07.2025, 8:59

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка никогда не была в финале Уимблдона.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что старается не держать в уме, что Уимблдон — наименее успешный для нее из всех турниров «Большого шлема».

— Этот турнир «Большого шлема» — единственный, где ты еще ни разу не была в финале. Как считаешь, способна туда пробиться?

— С вашей поддержкой, парни (обращается к трибунам. — прим.), думаю, что все возможно. Ну а если серьезно... Я не знаю. Но мечтаю об этом. Не думаю конкретно о финале, просто стараюсь показывать как можно более зрелый теннис. Пытаюсь становиться сильнее, расти над собой, быть лучшей версией себя, выигрывать каждое очко, — произнесла на корте Соболенко.

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