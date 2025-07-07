Время слабости России Валерий Чалый

7.07.2025, 9:10

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Кавказ решил воспользоваться шансом.

Наконец-то страны Кавказа решили использовать время российской слабости. Основной фактор влияния – Украина, истощающая россиян в войне. Ну как истощает: просто минусует их десятками тысяч в месяц и уничтожила значительную часть военного потенциала.

Но, к сожалению, в этом регионе своей игры мы сейчас не предлагаем. Война давно уже вышла за границы Украины. Надо уметь наносить удары врагу и сложными геополитическими схемами. Азербайджан, Армения, возможно, со временем Грузия уже хотят «вскрыть московскую матрешку Кавказа».

Какова будет российская реакция?

Им некуда деваться – надо чем-то отвечать. Скорее всего будут демонстрировать силу (ее остатки) и дестабилизировать ситуацию, там где смогут, в условиях уменьшения ресурсов.

Пропагандистские механизмы отработаны на Украине: «нацисты», «разоружить», «исконные земли», «нас не уважают». Главной целью будет – создать хаос, добавить картинку сохранения влияния в регионе на границе с Ираном, чтобы потом торговаться с США.

Удастся ли это сделать? Зависит, прежде всего, от Турции и Китая.

Как бы там ни сложилось – Россия все больше напоминает «колосс на глиняных ногах». Еще бы поскорее долетел тот библейский камень с горы, который наконец-то разрушит эту непутевую конструкцию!

Валерий Чалый, «Фейсбук»

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