Время слабости России
- Валерий Чалый
- 7.07.2025, 9:10
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Кавказ решил воспользоваться шансом.
Наконец-то страны Кавказа решили использовать время российской слабости. Основной фактор влияния – Украина, истощающая россиян в войне. Ну как истощает: просто минусует их десятками тысяч в месяц и уничтожила значительную часть военного потенциала.
Но, к сожалению, в этом регионе своей игры мы сейчас не предлагаем. Война давно уже вышла за границы Украины. Надо уметь наносить удары врагу и сложными геополитическими схемами. Азербайджан, Армения, возможно, со временем Грузия уже хотят «вскрыть московскую матрешку Кавказа».
Какова будет российская реакция?
Им некуда деваться – надо чем-то отвечать. Скорее всего будут демонстрировать силу (ее остатки) и дестабилизировать ситуацию, там где смогут, в условиях уменьшения ресурсов.
Пропагандистские механизмы отработаны на Украине: «нацисты», «разоружить», «исконные земли», «нас не уважают». Главной целью будет – создать хаос, добавить картинку сохранения влияния в регионе на границе с Ираном, чтобы потом торговаться с США.
Удастся ли это сделать? Зависит, прежде всего, от Турции и Китая.
Как бы там ни сложилось – Россия все больше напоминает «колосс на глиняных ногах». Еще бы поскорее долетел тот библейский камень с горы, который наконец-то разрушит эту непутевую конструкцию!
Валерий Чалый, «Фейсбук»