Операция «Черный флаг»: ЦАХАЛ атаковал хуситов 7.07.2025, 9:20

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иллюстративное фото AP

Поражены порты, электростанция и плавучая РЛС боевиков.

В ночь на понедельник, 7 июля ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам, принадлежащим хуситам в в портах Аль-Ходейда, Рас-Иса, Салиф, а также по электростанции Рас-Канатиб. Операция получила название «Черный флаг», пишет сайт «Детали».

Об этом рассказала в 00:33 пресс-служба ЦАХАЛа. Истребители ВВС и военные корабли ВМС ЦАХАЛа нанесли удары, руководствуясь точными данными армейского разведывательного управления. Уничтоженные порты использовались террористическим режимом хуситов для переправки оружия от иранского режима для террористических атак на Израиль и его союзников. Удар был нанесен после неоднократных покушений хуситов на мирную жизнь в Израиле. Их атаки включали запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет класса «земля-земля» в сторону израильской территории.

За час до атаки пресс-служба распространила сообщение для хуситов на арабском языке. Его зачитал ответственный за работу с арабскими СМИ Авихай Адраи. В сообщении содержался призыв жителям Ходейды как можно скорее покинуть зону порта и промзоны.

Среди террористических целей, пораженных в порту Рас-Иса, было коммерческое судно Galaxy Leader, захваченное хуситами в ноябре 2023 года.

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