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В Беларусь не пропустили крупную партию российской картошки

  • 7.07.2025, 9:28
  • 1,418
В Беларусь не пропустили крупную партию российской картошки

Груз вернули отправителю.

В Брянской области России запретили ввозить в Беларусь 9 тонн краснодарского картофеля. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Во время досмотра автомобиля инспекторы российского ведомства установили, что свежий картофель везли на сопредельную территорию из южных регионов России без фитосанитарного сертификата.

В итоге вывоз картофеля с территории России запретили. Груз вернули отправителю, а виновных привлекли к административной ответственности.

В то же время в Смоленскую область России на трех машинах пытались нелегально ввезти более 5,2 тонны малины и клубники из Беларуси. Инспекторы Россельхознадзора установили, что фитосанитарные сертификаты были оформлены лишь на 800 килограмм малины и 2 тонны клубники. Ягоды вернули на территорию Беларуси.

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