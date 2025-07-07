В Беларусь не пропустили крупную партию российской картошки 7.07.2025, 9:28

1,418

Груз вернули отправителю.

В Брянской области России запретили ввозить в Беларусь 9 тонн краснодарского картофеля. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Во время досмотра автомобиля инспекторы российского ведомства установили, что свежий картофель везли на сопредельную территорию из южных регионов России без фитосанитарного сертификата.

В итоге вывоз картофеля с территории России запретили. Груз вернули отправителю, а виновных привлекли к административной ответственности.

В то же время в Смоленскую область России на трех машинах пытались нелегально ввезти более 5,2 тонны малины и клубники из Беларуси. Инспекторы Россельхознадзора установили, что фитосанитарные сертификаты были оформлены лишь на 800 килограмм малины и 2 тонны клубники. Ягоды вернули на территорию Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com