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Лукашенко может попасть под раздачу от Трампа

  • 7.07.2025, 9:35
  • 1,004
Лукашенко может попасть под раздачу от Трампа
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США угрожает странам, которые поддерживают БРИКС.

Президент США Дональд Трамп предупредил о дополнительных пошлинах, которые будут введены против стран, поддерживающих политику БРИКС.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительным тарифом в размере 10%.

«Никаких исключений из этой политики не будет», — подчеркнул президент США.

Отметим, режим Лукашенко в 2024 году получил статус наблюдателя в БРИКС.

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