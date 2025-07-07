Лукашенко может попасть под раздачу от Трампа 7.07.2025, 9:35

1,004

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США угрожает странам, которые поддерживают БРИКС.

Президент США Дональд Трамп предупредил о дополнительных пошлинах, которые будут введены против стран, поддерживающих политику БРИКС.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительным тарифом в размере 10%.

«Никаких исключений из этой политики не будет», — подчеркнул президент США.

Отметим, режим Лукашенко в 2024 году получил статус наблюдателя в БРИКС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com