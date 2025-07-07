Лукашенко может попасть под раздачу от Трампа
- 7.07.2025, 9:35
- 1,004
Президент США угрожает странам, которые поддерживают БРИКС.
Президент США Дональд Трамп предупредил о дополнительных пошлинах, которые будут введены против стран, поддерживающих политику БРИКС.
Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительным тарифом в размере 10%.
«Никаких исключений из этой политики не будет», — подчеркнул президент США.
Отметим, режим Лукашенко в 2024 году получил статус наблюдателя в БРИКС.