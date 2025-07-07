Что известно о взрывах на военном предприятии в Подмосковье

Что известно о взрывах на военном предприятии в Подмосковье1
- 7.07.2025, 9:44
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Завод имеет статус градообразующего предприятия в Краснозаводске.
В Подмосковье сообщают об атаке на химзавод в Краснозаводске. Завод производит важные компоненты для оборонной промышленности РФ.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на ASTRA и Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
В местных чатах пишут о вероятной атаке по объекту.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Также не сообщается о масштабах поражения, пострадавших или последствиях для гражданского населения.
Как пишут, Краснозаводской химический завод является одним из ключевых оборонных предприятий России, входящим в структуру госкорпорации «Ростех».
Он специализируется на производстве средств защиты для летательных аппаратов, антитеррористического оборудования и продукции по госзаказу для Минобороны, МВД и других силовых ведомств РФ.
Завод имеет статус градообразующего предприятия в Краснозаводске.
Реакция ЦПД
По словам Коваленко, в Московской области РФ атаковали Краснозаводской химический завод, где производят взрывчатые вещества, порох и компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.
Он подчеркнул, что это важное звено в технологической цепи обеспечения российской армии артиллерийскими снарядами, реактивными системами залпового огня и баллистическими ракетами.