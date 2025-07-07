Meta создает ИИ-друзей 2 7.07.2025, 9:56

Они не дадут грустить и сами начнут разговор.

В новую эпоху цифрового общения технологические гиганты активно борются за внимание и время пользователя на платформе. И пока одни компании внедряют голосовых ассистентов или «умные» рекомендации, Meta пошла еще дальше. Ее чат-боты готовятся стать настоящим «цифровым другом». Они смогут самостоятельно начинать разговор, поддерживать контакт, запоминать детали прошлого общения, пишет ITC.

Что готовит Meta

Meta активно работает над новым поколением чат-ботов, которые будут уметь не просто отвечать на вопросы, а сами инициировать диалог. По информации, которую получил Business Insider, компания совместно с Alignerr тренирует новые модели ИИ в рамках проекта под названием Project Omni. Цель состоит в том, чтобы создать кастомизированных ботов, которые будут знать, что вам интересно, помнить, о чем вы общались ранее, и знать, когда именно снова к вам обратиться. Это уже не просто вспомогательный инструмент — настоящий цифровой компаньон.

Эти боты создаются в инструментарии Meta AI Studio и будут собирать контекст о пользователе, чтобы потом использовать эту информацию для более естественного и персонализированного общения. Идея не новая, но Meta подходит к ней комплексно. Компания хочет не просто заинтересовать пользователя, но и удержать его внимание надолго.

Meta открыто говорит о том, что одной из задач нового подхода является повышение вовлеченности пользователей и борьба с тем, что Марк Цукерберг называет «эпидемией одиночества». Новые чат-боты должны быть не назойливыми, а полезными — как цифровые собеседники, проявляющие инициативу, но знающие границы.

Боты будут отправлять напоминания или продолжать диалог, если пользователь исчез из разговора. Но не чаще одного раза в 14 дней. И только один раз, если вы не ответили. Пользователь сам сможет решить, будут ли эти боты частными (только для личного использования), или появятся в виде персонажей в сторис или профиле.

Это не слишком?

Несмотря на положительные намерения, эксперты уже задаются вопросом: не станут ли такие боты очередным фактором, усиливающим эмоциональную зависимость и отдаление от живого общения? Аналогичные сервисы, например Character.AI, уже демонстрируют, что люди способны эмоционально привязываться к ботам. И хотя Meta обещает этические ограничения и контроль, это поле все еще очень новое и непредсказуемое.

А тем временем OpenAI изучает влияние ChatGPT на психическое состояние людей и привлекает к этому специалистов по психиатрии, поскольку иногда общение с чат-ботами приводит к суицидам.

Meta не просто запускает очередную функцию — она фактически создает новую форму цифрового присутствия: чат-бота, который сам начинает разговор, помнит ваши интересы и старается быть полезным собеседником. Такой подход может сделать цифровое пространство более теплым и человечным. Но важно не забывать, что за каждым искусственным собеседником стоит бизнес-логика. А значит — речь идет не только о дружбе, но и о внимании, времени и… кликах.

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