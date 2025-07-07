Путин отправил в отставку министра транспорта РФ 7.07.2025, 10:03

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Отставка Старовойта произошла на фоне коллапса в аэропортах.

Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта. Соответствующий указ был опубликован утром 7 июля и вступил в силу с момента его подписания. Причина отставки в документе не указана. На прошлой неделе Старовойт участвовал в совещании президента с правительством. Он сообщил о подготовке законопроекта об инфраструктурном сборе с авиакомпаний, пишет The Moscow Times.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года, а до этого времени в течение шести лет занимал пост губернатора Курской области. В 2012–2018 годах он также руководил Росавтодором. После начала полномасштабной войны в Украине Старовойт попал в санкционные списки США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Чиновник награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Новым главой Минтранса может стать нынешний замминистра и бывший глава Новгородской области Андрей Никитин, сообщили «Ведомостям» знакомые с вопросом источники. По их словам, кадровая рокировка готовилась несколько месяцев. Именно с этой целью Никитин ушел в отставку с должности губернатора в феврале. Ожидалось, что смена министра транспорта произойдет еще в июне, накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отметил один из собеседников «Ведомостей».

Отставка Старовойта произошла на фоне коллапса в аэропортах 5–6 июля, из-за которого были задержаны или отменены сотни рейсов. Так, по данным властей, 5 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород) отменили более 250 рейсов и задержали свыше 270. По состоянию на вечер 6 июля в этих трех аэропортах отменили еще почти 300 рейсов и задержали около сотни. Эксперты в авиаотрасли оценили ущерб для авиакомпаний от сбоев в расписании в 20 млрд руб.

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