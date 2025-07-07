В Молодечненском районе горел детский лагерь 7.07.2025, 10:08

Есть пострадавшие.

В Молодечненском районе случился пожар в оздоровительном лагере.

Причина возгорания пока что устанавливается, но известно, что огонь охватил имущество в спальном корпусе.

На месте инцидента были задействованы пять единиц пожарной техники.

Отравились продуктами горения

После звукового оповещения пожарной сигнализации сотрудники лагеря начали эвакуацию. Всего вывели 132 человека, 120 из которых – дети.

Три человека из числа персонала пострадали: они пытались самостоятельно потушить возгорание. Их госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

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