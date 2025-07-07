Польша начала контроль на границах с Германией и Литвой 7.07.2025, 10:14

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Мера введена для противодействия нелегальной миграции.

В Польше начало действовать решение правительства о временном пограничном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции, сообщает RMF24.

Выборочный пограничный контроль на польско-германской и польско-литовской границе вступил в силу с начала суток 7 июля.

Проверки осуществляются в общей сложности в 52 пунктах, из которых 13 – на границе с Литвой. К контролю и поддержанию порядка привлечены сотни пограничников, полиция, военная жандармерия и территориальная оборона.

В связи с проверками вблизи границы произошли определенные изменения в организации дорожного движения – может быть уменьшено количество полос и установлены новые знаки ограничения скорости.

С литовской границы сообщили о первом случае, когда проверки оправдали себя – пограничники остановили гражданина Эстонии, который вез четырех нелегальных мигрантов, вероятно граждан Афганистана.

Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк заявил, что проверки имеют целью повысить уровень безопасности и бороться с миграцией, но не усложнить жизнь обычным людям.

«Мы сделаем все возможное, чтобы эти выборочные проверки причиняли как можно меньше неудобств полякам, литовцам и другим гражданам ЕС», – отметил он.

Временный пограничный контроль первоначально введен на 30 дней, но этот период может быть продлен.

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