Трамп сделал несколько заявлений о Зеленском и Путине 14 7.07.2025, 10:40

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США заявил, что «много помогает Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский «получил очень сильный удар». Об этом он сказал во время общения с журналистами 6 июля.

«Он очень сильно пострадал, как я и говорил, что так и будет. Он получил сильный удар», — сказал Трамп, вероятно, имея в виду усиление российских обстрелов Украины.

Комментируя недавний телефонный звонок Зеленскому, Трамп сказал, что это был «хороший разговор», и повторил свое разочарование разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Он также заявил, что «много помогает» Украине, и повторил, что войны можно было бы избежать, если бы он был президентом в 2022 году.

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