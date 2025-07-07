«Ось зла» развалилась? 7.07.2025, 10:55

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Путин легко пожертвует Ираном.

Несмотря на тесные связи с Россией и Китаем, Тегеран остался в одиночестве во время недавнего конфликта с Израилем и атак США на ядерные объекты. Москва и Пекин ограничились лишь словами осуждения, не предоставив Ирану ни военной, ни финансовой поддержки, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

Иран поставлял дроны и баллистические ракеты России для войны в Украине, а также продавал нефть Китаю по сниженным ценам. Однако во время кризиса его союзники остались в стороне. Эксперты отмечают, что несмотря на общую антипатию к США, Россия, Китай, Иран и Северная Корея не образуют настоящего военного союза.

«У этих стран нет общих ценностей и институциональных связей, как у западных союзов», — считает Александр Габуев из Центра Карнеги. Историк Сергей Радченко добавляет: «Путин легко пожертвует Ираном, если это будет в интересах России».

Китай также не вмешался в конфликт, призвав лишь к снижению напряженности. Пекин активно развивает отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ — давними соперниками Ирана — и не хочет рисковать своей энергетической безопасностью ради идеологического партнерства.

Кроме того, Китай и Россия с осторожностью относятся к иранской теократии, опасаясь исламского фундаментализма. В отличие от связей Москвы с Северной Кореей, отношения с Тегераном менее надежны и лишены прочной базы доверия.

Иранские ожидания поддержки от «антизападной оси» не оправдались, что вновь подчеркивает: прагматизм в международной политике всегда преобладает над риторикой.

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