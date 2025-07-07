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Коровник утопает в навозе: шокирующие кадры из Осиповичского района

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  • 7.07.2025, 11:12
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Коровник утопает в навозе: шокирующие кадры из Осиповичского района

Как на самом деле выглядят белорусские фермы.

Видео из одного из хозяйств Осиповичского района — и снова то же самое: грязь, антисанитария и полное равнодушие к животным. Работники МТК «Вязье» показали, в каких условиях реально содержатся коровы. Всё в навозе, вода — мутная жижа, доение — кое-как, пишет Telegram-канал «Баста!»

С экрана телевизора, конечно, картинка другая: красивые фермы, ухоженные животные, техника последнего поколения. Но в жизни, как обычно, всё не так. Большинство хозяйств — это концлагеря для скота. Работникам на местах уже давно всё равно. Начальству — тем более.

И проблема не только в отдельно взятой ферме. Это системная история. За 30 лет у власти, с полным контролем над страной, Лукашенко обещал многое. Но вместо «Швейцарии» получили то, что имеем: убитая аграрка, разваленное производство, равнодушие и разруха.

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