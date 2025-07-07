Италия первой в ЕС начнет производить беспилотники Bayraktar 7.07.2025, 11:13

Страна станет первым европейским производственным хабом для турецких БПЛА.

Турецкий производитель Baykar сообщил о начале производства ударных беспилотников Bayraktar TB2 и Akıncı на мощностях итальянской компании Piaggio Aerospace, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Это соглашение делает Италию первой европейской страной, где будут выпускаться знаменитые турецкие дроны, расширяя экспортные возможности Анкары по всему континенту.

Сотрудничество стало результатом подписанного в марте меморандума о взаимопонимании между Baykar и итальянским оборонным гигантом Leonardo. Согласно договоренности, Leonardo сосредоточится на увеличении полезной нагрузки, тогда как Baykar обеспечит платформу и технологии БПЛА. В частности, производство TB2 и более тяжелого Akıncı будет вестись на заводах Piaggio Aerospace.

TB2 Bayraktar — это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета, получивший мировую известность благодаря успешному применению в военных конфликтах, включая войну в Украине и Нагорном Карабахе. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания и способен развивать скорость свыше 220 км/ч с дальностью полета до 300 км. TB2 управляется экипажем из трех человек — пилотом, оператором и командиром миссии.

С момента принятия на вооружение в 2014 году, TB2 экспортировался как минимум в 13 стран и стал символом растущего влияния Турции в сфере высокотехнологичного вооружения. Новый этап сотрудничества с Италией открывает перед Анкарой путь к еще более широкому присутствию на европейском рынке вооружений и укрепляет ее статус глобального производителя ударных БПЛА.

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