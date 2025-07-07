Житель Борисова на улице дал девочке-подростку 20 копеек и странное задание 7.07.2025, 11:24

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Девочка выполнила его указание.

В Борисове завершилось разбирательство по уголовному делу, в котором местный житель оказался на скамье подсудимых сразу по двум статьям — за порчу чужого имущества и за вовлечение в преступление несовершеннолетней (ст. 218 и ст. 172 УК), сообщает «Адзінства» со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел в марте 2024 года. По информации прокуратуры, обвиняемый был пьян. Он заметил на улице 14-летнюю девочку и убедил ее помочь ему.

«Воспользовавшись малым жизненным опытом и детской наивностью, путем обмана и психологического убеждения» мужчина склонил ребенка к тому, чтобы та при помощи 20-копеечной монеты поцарапала припаркованный автомобиль. Девочка выполнила его указание, нанеся реальный ущерб владельцу машины — сумма ремонта составила более 3 тысяч рублей.

На суде мужчина свою вину отрицал и пытался все свалить на некое другое лицо. Однако суд, рассмотрев все доказательства, пришел к выводу, что именно он организовал и фактически руками ребенка совершил преступление.

В результате суд Борисовского района признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа. Приговор уже вступил в законную силу.

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