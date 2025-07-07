Курсанты российского училища ВДВ убили своего командира 7.07.2025, 11:28

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Они связали стропы его парашюта.

Курсанты Рязанского высшего училища воздушно-десантных войск имени генерала В.П. Маргелова убили своего командира, связав стропы его парашюта. В результате он разбился, пишет близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

3 июня 2025 года во время учебных прыжков погиб заместитель командира взвода Рязанского училища сержант Селин И.А. Было установлено, что стропы основного и запасного парашютов были кем-то связаны отрезками веревки от грузового парашюта таким образом, чтобы не дать куполам парашютов раскрыться.

Через два дня в преступлении внезапно признался и взял всю вину на себя курсант Казанцев И.В.

Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, во время службы Селин, «пользуясь служебным положением, систематически унижал других курсантов, в том числе Казанцева. Использовал нецензурную лексику, физическое и психологическое давление, в том числе против тех, кто не выполнял его личные указания. Казанцев неоднократно сталкивался с такими действиями со стороны Селина. Он принял решение отплатить, «причинив смерть Селину».

Однако, похоже, он был только исполнителем (на парашюте были обнаружены следы и других ДНК, но их не удалось идентифицировать), а помощь в организации убийства ему могли оказывать его сослуживцы во главе с прапорщиком Селезневым В.Д.

Было установлено, что все они были недовольны военной службой под новым командованием сержанта Селина. Селезнев незадолго до трагедии был снят с должности заместителя командира взвода по инициативе Селина, что могло стать причиной конфликта.

Свидетели утверждают, что кроме убийства сержанта Селина, аналогичным образом «на убийство» были выведены из строя несколько парашютов командира роты данных курсантов, но по счастливой случайности он в тот злополучный день не прыгал.

По словам источника ВЧК-ОГПУ, этот факт покушения на убийство командира роты был скрыт должностными лицами училища во главе с полковником Олегом Пономаревым, который, кстати, ранее был причастен к гибели десантников при обрушении казармы в Омске.

А отцом курсанта Селезнева является высокопоставленный офицер в звании генерала, пишет канал.

В результате следствие с трудом и под большим давлением остановилось на версии, что рядовой Казанцев один принял решение об убийстве своего командира Селина (ветерана так называемой СВО) из-за личных неприязненных отношений, а также с целью защиты других курсантов, с аморальным поведением и недисциплинированностью которых непосредственно боролся сержант Селин, пишет издание.

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