Такого дефицита работников в Беларуси еще не было 3 7.07.2025, 11:36

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Счет идет на сотни тысяч.

В Беларуси продолжает нарастать дефицит кадров. На 6 июля в целом по стране не хватает почти 215,5 тысячи работников. Такое количество предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий.

На 6 июля на момент публикации этого текста в Беларуси открыто 215 469 вакансий. Для сравнения: на 25 июня нанимателям нужен был 212 691 работник, а на 31 мая — 209 284 работника.

Больше всего кадров сейчас требуется в Минске — 59 905. Для Минской области нужно почти 35,3 тысячи, в Брестской — 26,9 тыс., в Витебской — 22,8 тыс.

Напомним, ранее в Минтруда обращали внимание, что в Минске требуется больше всего работников — около четверти от всех вакансий по стране. Особенно нужны в столице кадры в сфере IT, торговле и медицине.

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