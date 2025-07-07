Глава Saab: Европе нужен свой «Золотой купол» 7.07.2025, 11:49

Микаэль Юханссон

Фото: Reuters

Нельзя тратить 78% военного бюджета за пределами ЕС.

Генеральный директор шведской оборонной компании Saab Микаэль Юханссон заявил, что Европе необходимо создать собственную многоуровневую систему противоракетной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу» или предложенному США «Золотому куполу», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

По его мнению, без координации между государствами и промышленностью Европа не сможет обеспечить свою безопасность в новых реалиях.

Saab, разработчик истребителей, подводных лодок и систем ПВО, демонстрирует рекордный рост. С начала 2024 года акции компании удвоились, а с момента начала полномасштабной войны в Украине — выросли в восемь раз. Это подтверждает растущий спрос на оборонные технологии на фоне глобальной нестабильности.

Юханссон отметил, что из войны в Украине можно извлечь важные уроки: необходимость автономных систем, постоянных обновлений и интеграции ИИ в системы управления и радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что будущее — за соединенными сетями, ИИ и защитой от гиперзвукового оружия.

После вступления Швеции в НАТО Saab адаптируется к новым задачам — в частности, по обеспечению безопасности на границе Финляндии с Россией и в странах Балтии. Компания активно участвует в переговорах с азиатскими странами, включая Таиланд и Филиппины, по поставкам истребителей Gripen, несмотря на доминирование США в регионе.

Юханссон также призвал к большей независимости Европы от американских поставок вооружений. «Нельзя тратить 78% бюджета за пределами Европы, в основном в США, и при этом говорить о стратегической автономии», — отметил он.

По его мнению, «Золотой купол» для Европы — это не мечта, а необходимый шаг.

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