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Во время богослужения на фестивале в Будславе упал дрон

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  • 7.07.2025, 11:54
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Во время богослужения на фестивале в Будславе упал дрон

Чудом никто не погиб.

Про инцидент на фестивале в католическом Национальном санктуарии в Будславе, где 4–5 июля прошло массовое торжество, рассказали паломники.

Вечером в пятницу, во время богослужения Крестного пути на улице перед храмом, рядом с людьми упал большой квадрокоптер, пишет katolik.life.

Дрон упал в то место, которое было по ходу движения шествия. Но это произошло в момент, когда участники богослужения сделали остановку для размышления — поэтому беспилотник чудом никого не задел.

«Если бы люди не остановились, дрон мог бы серьезно ранить нескольких человек. Он был огромный, черный. Упал с высоты в паре метров от людей и разбился», — рассказал очевидец.

Вероятно, это был профессиональный аппарат, с которого вел съёмку один из государственных телеканалов.

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