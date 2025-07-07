Ученые рассказали, почему нужно завтракать
- 7.07.2025, 12:01
Этот прием пищи влияет на настроение.
С детства нас приучают к тому, что пропускать завтрак — это вредно. Как оказалось, утренний прием пищи действительно важен: причем не только для физического, но и для ментального здоровья. Так, команда ученых из Гонконга обнаружила связь между отказом от завтрака и наличием симптомов депрессии и тревожности, пишет «Нож».
Специалисты проанализировали данные Гонконгского эпидемиологического исследования психического здоровья молодежи (HK-YES). В анализ включили сведения о 3154 участниках, чей средний возраст составлял 20 лет. Информацию об их образе жизни и самочувствии собирали на протяжении трех лет — с 2019 по 2022 год.
Результаты показали, что 85% респондентов ели завтрак часто или ежедневно, а 15% регулярно пропускали утренний прием пищи. При этом молодые люди, отказывавшиеся от завтрака, как правило, сообщали о выраженных симптомах депрессии и незначительных симптомах тревожности. Более того, они чаще отмечали общее снижение качества своей социальной жизни.
«Поощрение молодых людей к тому, чтобы они выработали привычку регулярно завтракать, может стать частью будущих мер по изменению образа жизни при психических расстройствах и получить дальнейшее развитие в политике общественного здравоохранения», — заключили авторы исследования.
По словам ученых, главный недостаток их исследования — сосредоточенность только на жителях Гонконга. Они предположили, что работу следует повторить, используя более широкую выборку респондентов.