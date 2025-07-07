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В одной из стран обнаружили 800 связанных с Россией зомби-трастов

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  • 7.07.2025, 12:08
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В одной из стран обнаружили 800 связанных с Россией зомби-трастов

Уникальная ситуация возникла из-за санкций США.

В Лихтенштейне около 800 юридических структур, связанных с российскими активами, находятся в «замороженном состоянии» — формально они существуют, но фактически не функционируют из-за отсутствия руководства.

Как пишет Financial Times, за последние полгода сотни доверителей и директоров подали в отставку, опасаясь американских санкций. Власти Лихтенштейна создали специальную рабочую группу для решения проблемы зомби-трастов.

Страна оказалась перед угрозой серьезного финансового кризиса из-за массовой отставки руководителей трастов и фондов, связанных с российскими активами.

Проблема возникла после усиления санкционного давления со стороны США.

Кризис затронул трасты с активами на миллиарды долларов: яхтами, самолетами, недвижимостью и наличными. Большинство этих структур принадлежит неподсанкционным российским гражданам, проживающим во Франции, Италии, Дубае и других странах.

«Мы говорим о многомиллиардных зомби-трастах без управления. И решения пока что нет. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал юрист из Вадуца.

Проблема началась, когда США предупредили Лихтенштейн о возможных вторичных санкциях против местных финансовых учреждений, работающих с российскими клиентами. Финансовый регулятор княжества (FMA) ответил политикой «нулевой толерантности», порекомендовав компаниям разорвать отношения с проблемными клиентами.

Без быстрого решения проблема может распространиться на весь финансовый сектор страны, который является основой экономики Лихтенштейна.

Министерство юстиции работает над поиском ликвидаторов и назначением новых руководителей для «осиротевших» структур, но процесс осложняется правовыми ограничениями и рисками дальнейших санкций.

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