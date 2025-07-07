В одной из стран обнаружили 800 связанных с Россией зомби-трастов 6 7.07.2025, 12:08

3,944

Уникальная ситуация возникла из-за санкций США.

В Лихтенштейне около 800 юридических структур, связанных с российскими активами, находятся в «замороженном состоянии» — формально они существуют, но фактически не функционируют из-за отсутствия руководства.

Как пишет Financial Times, за последние полгода сотни доверителей и директоров подали в отставку, опасаясь американских санкций. Власти Лихтенштейна создали специальную рабочую группу для решения проблемы зомби-трастов.

Страна оказалась перед угрозой серьезного финансового кризиса из-за массовой отставки руководителей трастов и фондов, связанных с российскими активами.

Проблема возникла после усиления санкционного давления со стороны США.

Кризис затронул трасты с активами на миллиарды долларов: яхтами, самолетами, недвижимостью и наличными. Большинство этих структур принадлежит неподсанкционным российским гражданам, проживающим во Франции, Италии, Дубае и других странах.

«Мы говорим о многомиллиардных зомби-трастах без управления. И решения пока что нет. Я никогда не видел ничего подобного», — сказал юрист из Вадуца.

Проблема началась, когда США предупредили Лихтенштейн о возможных вторичных санкциях против местных финансовых учреждений, работающих с российскими клиентами. Финансовый регулятор княжества (FMA) ответил политикой «нулевой толерантности», порекомендовав компаниям разорвать отношения с проблемными клиентами.

Без быстрого решения проблема может распространиться на весь финансовый сектор страны, который является основой экономики Лихтенштейна.

Министерство юстиции работает над поиском ликвидаторов и назначением новых руководителей для «осиротевших» структур, но процесс осложняется правовыми ограничениями и рисками дальнейших санкций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com