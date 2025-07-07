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Блогера Полину Зыль приговорили к году колонии

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  • 7.07.2025, 12:18
  • 3,070
Блогера Полину Зыль приговорили к году колонии
Полина Зыль
Фото: Facebook

Она была в розыске и оставалась в Беларуси.

Блогера из Мозыря Полину Зыль приговорили к году колонии, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM. Ее судили по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Полине Зыль 31 год, она из Ельска, училась в Мозыре. Из-за участия в протестах она вместе с молодым человеком Максимом Шукановым оказалась в розыске. Как ранее писали СМИ, несмотря на это пара не уезжала из страны.

Какое-то время им удавалось жить, не контактируя с госорганами, однако после задержания отца Максима, сотрудника НПЗ Игоря Шуканова, самому Максиму понадобилась медицинская помощь. Пара обратилась к врачу.

Неизвестно, попала ли информация от медиков к силовикам, или пару просто зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако в итоге они были задержаны на вокзале в Минске.

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