Мошенники начали использовать для обмана видео с Лукашенко

Мошенники начали использовать для обмана видео с Лукашенко1
- 7.07.2025, 12:39
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Фейковый диктатор призывает вкладываться в некую «платформу».
Мошенники используют дипфейк с Александром Лукашенко, чтобы выманить деньги белорусов. Фейковый диктатор призывает вкладываться в некую «платформу, которая дает людям возможность зарабатывать честно и стабильно»
Подобных заявлений Лукашенко не делал, а «перед нами посредственный дипфейк, созданный при помощи искусственного интеллекта».
Мошенники используют фейковое видео, чтобы выманить у граждан личные данные, банковские реквизиты и деньги. Никакой инвестиционной платформы на самом деле не существует.