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The Atlantic: Китай оказался слабым игроком

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  • 7.07.2025, 12:43
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The Atlantic: Китай оказался слабым игроком

Пекин не готов взять на себя роль гаранта безопасности в регионе.

Военное столкновение между Ираном и Израилем в июне продемонстрировало: Китай, несмотря на растущее влияние и экономические интересы в регионе, не готов стать глобальной сверхдержавой, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Пекин, являющийся ключевым торговым партнёром Тегерана и активным участником ближневосточной дипломатии, практически не сыграл роли в урегулировании конфликта. Хотя председатель КНР Си Цзиньпин предложил план из четырёх пунктов, включающий прекращение огня и переговоры по ядерной программе Ирана, инициатива осталась без отклика, особенно со стороны Израиля.

Китай давно стремится к укреплению связей с Ираном, Саудовской Аравией и ОАЭ, чтобы обеспечить стабильность в регионе, откуда он получает более половины своей нефти. Однако тесные отношения с Тегераном осложняют диалог с Иерусалимом, особенно после того, как Пекин занял явно прохамасовскую позицию в октябре 2023 года.

Несмотря на стратегическое партнёрство, Китай не предоставляет Ирану военной или политической поддержки. Обещания инвестиций в 400 миллиардов долларов за 25 лет остаются невыполненными, а китайские компании опасаются санкций США. Пекин покупает иранскую нефть с большими скидками, но не может компенсировать ущерб от западных ограничений.

Военно-политически Китай не способен и не стремится к проецированию силы на Ближний Восток. В отличие от США, он избегает создания альянсов и гарантий безопасности. Как отмечают эксперты, Китай не готов взять на себя роль гаранта безопасности в регионе — и никто этого от него не ждёт.

Экономическое влияние Китая пока не превращается в геополитическое лидерство — ни на Ближнем Востоке, ни в мире.

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